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ВСУ нашли пробелы в российской ПВО – Мусиенко о взрывах на складах и мосте в Крыму

ВСУ нашли пробелы в российской ПВО – Мусиенко о взрывах на складах и мосте в Крыму
Фото: Pixabay

Вооруженные силы Украины расширяют географию ударов все больше вглубь линии обороны врага.

Об этом по итогам сегодняшних взрывов на военном складе в Крыму и Керченском мосту 17 июля сообщил военный аналитик Александр Мусиенко.

Эксперт констатирует: Силы обороны Украины обнаружили в эшелонированной системе противовоздушной обороны РФ в оккупированном Крыму участки, которые оказались недосягаемыми для вражеских средств ПВО.

Это особенно важно в рамках поддержки контрнаступления Украины.

– Благодаря скоординированной работе разведки и ВСУ удается выявлять передвижение боеприпасов, снарядов, оружия, устанавливать места их временного хранения и последующего перемещения в районы ведения боевых действий, – отмечает Александр Мусиенко.

Такие операции, подчеркивает военный аналитик, работают на постепенный излом логистики врага и их деморализацию.

Напомним, что ночью 17 июля произошли два взрыва на незаконно построенном россиянами Крымском мосту.

А уже ночью 19 июля произошло попадание в склад с боекомплектом в районе пока что оккупированного Старого Крыма.

После длительной детонации оккупанты заявили о перекрытии трассы Таврида и временной эвакуации из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, жителей четырех населенных пунктов (то есть более 2 тыс. человек).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Александр Мусиенко

Война в Украине, Взрыв, ВСУ, Керченский мост, Крым, Російська агресія, РФ
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