В оккупированной Каховке с самого утра слышны взрывы
В оккупированной Каховке, что в Херсонской области, с самого утра слышны мощные взрывы.
Где именно “прилеты”, неизвестно, но партизаны из Каховского движения сообщают, что Силы обороны Украины наносят удары по российским оккупантам.
В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россиянам прилетело не менее 30 раз — у них значительные потери.
Ждем официальной информации.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 517-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик