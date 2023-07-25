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Марта Бондаренко, редактор ленты

В оккупированной Каховке с самого утра слышны взрывы

Вибух
Фото: Depositphotos

В оккупированной Каховке, что в Херсонской области, с самого утра слышны мощные взрывы.

Где именно “прилеты”, неизвестно, но партизаны из Каховского движения сообщают, что Силы обороны Украины наносят удары по российским оккупантам.

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россиянам прилетело не менее 30 раз — у них значительные потери.

Ждем официальной информации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 517-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Взрыв, Каховка
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