В оккупированной Каховке с самого утра слышны взрывы

В оккупированной Каховке, что в Херсонской области, с самого утра слышны мощные взрывы.

Где именно “прилеты”, неизвестно, но партизаны из Каховского движения сообщают, что Силы обороны Украины наносят удары по российским оккупантам.

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россиянам прилетело не менее 30 раз — у них значительные потери.

Ждем официальной информации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 517-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.