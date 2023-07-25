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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В окупованій Каховці з самого ранку чути вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

В окупованій Каховці, що на Херсонщині, з самого ранку чути потужні вибухи.

Де саме “прильоти”, невідомо, але партизани з Каховського руху повідомляють, що Сили оборони України завдають ударів по російських окупантах.

Своєю чергою радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіянам прилетіло не менше 30 разів – у них значні втрати.

Чекаємо офіційної інформації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Вибух, Каховка
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За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
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