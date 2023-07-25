В окупованій Каховці з самого ранку чути вибухи

В окупованій Каховці, що на Херсонщині, з самого ранку чути потужні вибухи.

Де саме “прильоти”, невідомо, але партизани з Каховського руху повідомляють, що Сили оборони України завдають ударів по російських окупантах.

Своєю чергою радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіянам прилетіло не менше 30 разів – у них значні втрати.

Чекаємо офіційної інформації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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