Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
В санатории возле Трускавца девочка выстрелила в голову 10-летнему мальчику: что известно
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат
Срочно
Массовая воздушная тревога: в Житомирской области гремят взрывы
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Сумщине пограничники отбили попытку российской ДРГ проникнуть на территорию области

прикордонники
Фото: УНИАН

На Сумщине пограничники отбили попытку российской диверсионно-разведывательной группы зайти на территорию области.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

– Вчера также наши Силы обороны отбили очередную попытку захода ДРГ в Сумскую область. По таким группам украинские защитники — в том числе пограничники, подразделения ВСУ, Национальной гвардии — сразу открывают огонь, как только их обнаруживают. Ну и в дальнейшем они ни с чем отходят за пределы границы, – сказал спикер.

По его словам, основная задача российских диверсантов — прежде всего выявлять расположение подразделений Вооруженных сил Украины, а также проводить различные мероприятия, в частности минирование местности для того, чтобы поразить украинских бойцов.

Напомним, 3 июля на территорию Сумщины зашла вражеская ДРГ. Не достигнув цели, они открыли огонь по гражданскому населению и убили двух человек.

Читайте также
Для проведения диверсий: РФ перебросила к границе с Украиной новую ДРГ
На Сумщине пограничники отбили попытку российской ДРГ проникнуть на территорию области

агенти Кремля, Война в Украине, Російська агресія, Сумская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
РФ может бить по самолетам – Игнат о заявлении Ryanair о возобновлении полетов
На Сумщине пограничники отбили попытку российской ДРГ проникнуть на территорию области
Для документирования преступлений армии РФ: США передают Украине дроны Skydio
Агентство США з міжнародного розвитку
Переломит ход войны: что известно об F-16 для Украины и сколько их нужно, чтобы изменить поле боя
Винищувач F-16
Украина может получить первые танки Abrams в сентябре — Politico
танк Abrams випускає снаряд
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (28.07.2023)
На Сумщине пограничники отбили попытку российской ДРГ проникнуть на территорию области
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (28.07.2023)
На Сумщине пограничники отбили попытку российской ДРГ проникнуть на территорию области
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (28.07.2023)
На Сумщине пограничники отбили попытку российской ДРГ проникнуть на территорию области
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:30 (28.07.2023)
На Сумщине пограничники отбили попытку российской ДРГ проникнуть на территорию области
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь