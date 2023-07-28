На Сумщине пограничники отбили попытку российской ДРГ проникнуть на территорию области

На Сумщине пограничники отбили попытку российской диверсионно-разведывательной группы зайти на территорию области.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

– Вчера также наши Силы обороны отбили очередную попытку захода ДРГ в Сумскую область. По таким группам украинские защитники — в том числе пограничники, подразделения ВСУ, Национальной гвардии — сразу открывают огонь, как только их обнаруживают. Ну и в дальнейшем они ни с чем отходят за пределы границы, – сказал спикер.

По его словам, основная задача российских диверсантов — прежде всего выявлять расположение подразделений Вооруженных сил Украины, а также проводить различные мероприятия, в частности минирование местности для того, чтобы поразить украинских бойцов.

Напомним, 3 июля на территорию Сумщины зашла вражеская ДРГ. Не достигнув цели, они открыли огонь по гражданскому населению и убили двух человек.

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