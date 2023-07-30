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Илья Нежигай, редактор ленты

На Сумщине прогремел взрыв во время ракетной атаки

Х-555
Фото: Факти ICTV

В Сумской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Сумской и Черниговской областей.

Сейчас в Сумской ОВА не комментировали информацию о взрывах.

Напомним, перед этим Россия атаковала Сумы ракетой, в результате чего было поражено учебное заведение в городе.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 521-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Сумская область
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