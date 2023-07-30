Потребує перевіркиІлля Нежигай, редактор стрічки
На Сумщині пролунав вибух під час ракетної атаки
У Сумській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим в Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Сумської та Чернігівської областей.
Наразі в Сумській ОВА не коментували інформацію про вибухи.
Нагадаємо, перед цим Росія атакувала Суми ракетою, внаслідок чого був уражений заклад освіти в місті.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 521-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео