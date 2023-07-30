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Ілля Нежигай, редактор стрічки

На Сумщині пролунав вибух під час ракетної атаки

Х-555
Фото: Факти ICTV

У Сумській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим в Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Сумської та Чернігівської областей.

Наразі в Сумській ОВА не коментували інформацію про вибухи.

Нагадаємо, перед цим Росія атакувала Суми ракетою, внаслідок чого був уражений заклад освіти в місті.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 521-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Сумська область
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