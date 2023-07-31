Обустроил пункт наблюдения за ВСУ на собственной даче. В Запорожье СБУ задержала учителя информатики, работавшего на РФ
В Запорожье контрразведка Службы безопасности задержала преподавателя информатики местного высшего профессионального училища, который корректировал ракетные удары врага.
Как выяснили следователи, враг дистанционно привлек его к сотрудничеству в середине июля 2023 года.
– По указанию агрессора его соратник скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона. Для сбора разведданных фигурант обустроил наблюдательный пункт на собственной даче, которая расположена в одном из садовых товариществ вблизи Южного фронта, – рассказали в СБУ.
Мужчина с помощью бинокля и другой оптики пытался обнаружить передовые позиции подразделений ВСУ.
Кроме того, злоумышленник на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и прилегающую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники.
Текстовые сообщения с координатами объектов Сил обороны он передавал представителю российской спецслужбы через популярный мессенджер.
– Разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, – говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ сработали на опережение, задержав агента Кремля при попытке передачи разведданных агрессору.
Во время обысков по месту жительства задержанного следователи обнаружили:
- мобильный телефон и ноутбук с доказательствами его переписки со спецслужбой РФ;
- четыре сигнально-шумовых пистолета, переделанные под боевые;
- три рации;
- оптические приборы наблюдения за удаленными объектами.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Правоохранители решают вопрос о дополнительной квалификации преступных действий злоумышленника. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.