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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Обустроил пункт наблюдения за ВСУ на собственной даче. В Запорожье СБУ задержала учителя информатики, работавшего на РФ

Обустроил пункт наблюдения за ВСУ на собственной даче. В Запорожье СБУ задержала учителя информатики, работавшего на РФ
Фото: СБУ

В Запорожье контрразведка Службы безопасности задержала преподавателя информатики местного высшего профессионального училища, который корректировал ракетные удары врага.

Как выяснили следователи, враг дистанционно привлек его к сотрудничеству в середине июля 2023 года.

– По указанию агрессора его соратник скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона. Для сбора разведданных фигурант обустроил наблюдательный пункт на собственной даче, которая расположена в одном из садовых товариществ вблизи Южного фронта, – рассказали в СБУ.

Мужчина с помощью бинокля и другой оптики пытался обнаружить передовые позиции подразделений ВСУ.

Кроме того, злоумышленник на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и прилегающую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники.

Текстовые сообщения с координатами объектов Сил обороны он передавал представителю российской спецслужбы через популярный мессенджер.

– Разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ сработали на опережение, задержав агента Кремля при попытке передачи разведданных агрессору.

Во время обысков по месту жительства задержанного следователи обнаружили:

  • мобильный телефон и ноутбук с доказательствами его переписки со спецслужбой РФ;
  • четыре сигнально-шумовых пистолета, переделанные под боевые;
  • три рации;
  • оптические приборы наблюдения за удаленными объектами.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

Обустроил пункт наблюдения за ВСУ на собственной даче. В Запорожье СБУ задержала учителя информатики, работавшего на РФ
Фото: СБУ
Обустроил пункт наблюдения за ВСУ на собственной даче. В Запорожье СБУ задержала учителя информатики, работавшего на РФ
Фото: СБУ
Обустроил пункт наблюдения за ВСУ на собственной даче. В Запорожье СБУ задержала учителя информатики, работавшего на РФ
Фото: СБУ
Обустроил пункт наблюдения за ВСУ на собственной даче. В Запорожье СБУ задержала учителя информатики, работавшего на РФ
Фото: СБУ
Обустроил пункт наблюдения за ВСУ на собственной даче. В Запорожье СБУ задержала учителя информатики, работавшего на РФ
Фото: СБУ
Обустроил пункт наблюдения за ВСУ на собственной даче. В Запорожье СБУ задержала учителя информатики, работавшего на РФ
Фото: СБУ
Обустроил пункт наблюдения за ВСУ на собственной даче. В Запорожье СБУ задержала учителя информатики, работавшего на РФ
Обустроил пункт наблюдения за ВСУ на собственной даче. В Запорожье СБУ задержала учителя информатики, работавшего на РФ
Обустроил пункт наблюдения за ВСУ на собственной даче. В Запорожье СБУ задержала учителя информатики, работавшего на РФ
Обустроил пункт наблюдения за ВСУ на собственной даче. В Запорожье СБУ задержала учителя информатики, работавшего на РФ
Обустроил пункт наблюдения за ВСУ на собственной даче. В Запорожье СБУ задержала учителя информатики, работавшего на РФ
Обустроил пункт наблюдения за ВСУ на собственной даче. В Запорожье СБУ задержала учителя информатики, работавшего на РФ

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Правоохранители решают вопрос о дополнительной квалификации преступных действий злоумышленника. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, Запорожье, Російська агресія, СБУ
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