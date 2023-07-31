Облаштував пункт спостереження за ЗСУ на власній дачі. На Запоріжжі СБУ затримала вчителя інформатики, який працював на РФ

На Запоріжжі контррозвідка Служби безпеки затримала викладача інформатики місцевого вищого професійного училища, який коригував ракетні удари ворога.

Як з’ясували слідчі, ворог дистанційно залучив його до співпраці в середині липня 2023 року.

– За вказівкою агресора його поплічник приховано збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону. Для збору розвідданих фігурант облаштував спостережний пункт на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу Південного фронту, – розповіли в СБУ.

Чоловік за допомогою бінокля та іншої оптики намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ.

Крім того, зловмисник на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи й прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української військової техніки.

Текстові повідомлення з координатами об’єктів Сил оборони він передавав представнику російської спецслужби через популярний месенджер.

– Розвідінформація потрібна була російським військовим для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, зокрема з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400, – йдеться у повідомленні

Співробітники СБУ спрацювали на випередження затримавши агента Кремля під час спроби передання розвідданих агресору.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого слідчі виявили:

мобільний телефон і ноутбук із доказами його листування з спецслужбою РФ;

чотири сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові;

три рації;

оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Правоохоронці вирішують питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій зловмисника. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Джерело : СБУ

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