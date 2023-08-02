Летят дроны врага: на Киевщине работает ПВО
В Киевской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Как сообщили в Киевской областной военной администрации, взрывы связаны с работой противовоздушной обороны.
— Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Придерживайтесь информационной гигиены — не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников, — сообщили в КОВА.
Перед этим, вместе с воздушной тревогой, в Воздушных силах ВСУ также предупреждали о движении беспилотников РФ.
В КОВА призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 525-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.