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Илья Нежигай, редактор ленты

Летят дроны врага: на Киевщине работает ПВО

Летят дроны врага: на Киевщине работает ПВО
Фото: Факти ICTV

В Киевской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Как сообщили в Киевской областной военной администрации, взрывы связаны с работой противовоздушной обороны.

— Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Придерживайтесь информационной гигиены — не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников, — сообщили в КОВА.

Перед этим, вместе с воздушной тревогой, в Воздушных силах ВСУ также предупреждали о движении беспилотников РФ.

В КОВА призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 525-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Киевская область
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