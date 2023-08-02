Летять дрони ворога: на Київщині працює ППО
У Київській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Як повідомили у Київській обласній військові адміністрації, вибухи пов’язані з роботою протиповітряної оборони.
– Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників, – повідомили в КОВА.
Перед цим, разом із повітряною тривогою, у Повітряних силах ЗСУ також попереджали про рух безпілотників РФ.
В КОВА закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 525-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.Софія Богуцька