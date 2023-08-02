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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Летять дрони ворога: на Київщині працює ППО

Летять дрони ворога: на Київщині працює ППО
Фото: Факти ICTV

У Київській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Як повідомили у Київській обласній військові адміністрації, вибухи пов’язані з роботою протиповітряної оборони.

– Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників, – повідомили в КОВА.

Перед цим, разом із повітряною тривогою, у Повітряних силах ЗСУ також попереджали про рух безпілотників РФ.

В КОВА закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 525-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Київська область
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