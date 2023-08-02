На Киев летит группа БпЛА, работает ПВО — Кличко

В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из Киева.

Перед этим глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко предупреждал о приближении вражеских БпЛА к украинской столице.

Впоследствии Попко подтвердил взрывы в Киеве и сообщил о работе противовоздушной обороны.

— Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! — написал начальник КГВА.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в сторону столицы направляется группа беспилотников.

— Взрывы в столице. Работает ПВО. На Киев следует группа БПЛА. Находитесь в укрытиях, — написал он.

Городской голова добавил, что по предварительной информации в результате сбивания дронов было зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Сейчас на место следуют пожарно-спасательные службы.

По уточненной информации в Соломенском районе есть повреждения нежилого помещения, где в результате падения обломков произошел пожар.

В то же время в Святошинском после падения обломков БПЛА горит дерево, сообщил Кличко.

— Также поступило сообщение экстренным службам о взрыве в Голосеевском районе. Информация уточняется, — сообщил Кличко.

В КГВА добавили, что пока не располагают информацией о пострадавших.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 525-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.