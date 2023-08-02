На Киев летит группа БпЛА, работает ПВО — Кличко
В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из Киева.
Перед этим глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко предупреждал о приближении вражеских БпЛА к украинской столице.
Впоследствии Попко подтвердил взрывы в Киеве и сообщил о работе противовоздушной обороны.
— Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! — написал начальник КГВА.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в сторону столицы направляется группа беспилотников.
— Взрывы в столице. Работает ПВО. На Киев следует группа БПЛА. Находитесь в укрытиях, — написал он.
Городской голова добавил, что по предварительной информации в результате сбивания дронов было зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Сейчас на место следуют пожарно-спасательные службы.
По уточненной информации в Соломенском районе есть повреждения нежилого помещения, где в результате падения обломков произошел пожар.
В то же время в Святошинском после падения обломков БПЛА горит дерево, сообщил Кличко.
— Также поступило сообщение экстренным службам о взрыве в Голосеевском районе. Информация уточняется, — сообщил Кличко.
В КГВА добавили, что пока не располагают информацией о пострадавших.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 525-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.