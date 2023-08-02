Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
”Подрезал” авто и остановил движение: в Киеве водитель препятствовал скорой везти в реанимацию ребенка
Самолеты НАТО наблюдали. Три грузовых судна успешно преодолели морскую блокаду РФ — СМИ
В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно
На железнодорожном вокзале Керчь-Южная объявлена эвакуация, на Крымском мосту перекрыто движение
В Кривом Роге под завалами нашли погибшую 10-летнюю девочку, произошел частичный обвал здания
Происшествия Срочно
Срочно
Илья Нежигай, редактор ленты

На Киев летит группа БпЛА, работает ПВО — Кличко

На Киев летит группа БпЛА, работает ПВО — Кличко
Фото: Факти ICTV

В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из Киева.

Перед этим глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко предупреждал о приближении вражеских БпЛА к украинской столице.

Впоследствии Попко подтвердил взрывы в Киеве и сообщил о работе противовоздушной обороны.

— Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! — написал начальник КГВА.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в сторону столицы направляется группа беспилотников.

— Взрывы в столице. Работает ПВО. На Киев следует группа БПЛА. Находитесь в укрытиях, — написал он.

Городской голова добавил, что по предварительной информации в результате сбивания дронов было зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Сейчас на место следуют пожарно-спасательные службы.

По уточненной информации в Соломенском районе есть повреждения нежилого помещения, где в результате падения обломков произошел пожар.

В то же время в Святошинском после падения обломков БПЛА горит дерево, сообщил Кличко.

— Также поступило сообщение экстренным службам о взрыве в Голосеевском районе. Информация уточняется, — сообщил Кличко.

В КГВА добавили, что пока не располагают информацией о пострадавших.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 525-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Київ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Страны Африки осознают, что партнерство с РФ не отвечает их интересам — Кирби
Джон Кірбі
Летят дроны врага: на Киевщине работает ПВО
На Киев летит группа БпЛА, работает ПВО — Кличко
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
США видят признаки готовности РФ вернуться к зерновой сделке
зерно
Ночная массированная атака беспилотников РФ: 525-й день войны
На Киев летит группа БпЛА, работает ПВО — Кличко
Видео
Сын так и не дождался маму: все что известно о последствиях ракетной атаки на Кривой Рог

Спасатели с утра постоянно, но с перерывом на воздушную тревогу, разбирают завалы подъезда многоэтажки в Кривом Роге, куда попала российская ракета. Работа ответственна и очень опасна.

София Богуцкая
Зерно, война и ЧВК Вагнера: как Путин хочет вернуть влияние РФ через подкуп Африки
На Киев летит группа БпЛА, работает ПВО — Кличко
Хорошо, что остались фото с папой: история семьи погибшего защитника
На Киев летит группа БпЛА, работает ПВО — Кличко
Искусственные гаубицы и Хаймарсы: как украинские умельцы водят за нос врага
На Киев летит группа БпЛА, работает ПВО — Кличко
Выживают каждую минуту: правозащитница рассказала, что переживают женщины в плену и как им помочь
психолог
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь