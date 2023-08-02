У Києві лунають вибухи під час масованої атаки дронами
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє кореспондент Факти ICTV з Києва.
Перед цим очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко попереджав про наближення ворожих БпЛА до української столиці.
Згодом Попко підтвердив вибухи в Києві та повідомив про роботу протиповітряної оборони.
– Повітряна тривога триває! В столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! — написав начальник КМВА.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 525-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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