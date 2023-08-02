Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
У Кривому Розі під завалами знайшли загиблу 10-річну дівчинку, стався частковий обвал будівлі
Надзвичайні події
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Києві лунають вибухи під час масованої атаки дронами

У Києві лунають вибухи під час масованої атаки дронами
Фото: Факти ICTV

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє кореспондент Факти ICTV з Києва.

Перед цим очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко попереджав про наближення ворожих БпЛА до української столиці.

Згодом Попко підтвердив вибухи в Києві та повідомив про роботу протиповітряної оборони.

– Повітряна тривога триває! В столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! — написав начальник КМВА.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 525-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Київ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Країни Африки усвідомлюють, що партнерство з РФ не відповідає їхнім інтересам – Кірбі
Джон Кірбі
Летять дрони ворога: на Київщині працює ППО
У Києві лунають вибухи під час масованої атаки дронами
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
США бачать ознаки готовності РФ повернутися до зернової угоди
зерно
Обшуки у військкоматах по всій Україні та “бавовна” у Севастополі: 525-й день війни
У Києві лунають вибухи під час масованої атаки дронами
Відео
Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.

Софія Богуцька
Зерно, війна та ПВК Вагнера: як Путін хоче повернути вплив РФ через підкуп Африки
У Києві лунають вибухи під час масованої атаки дронами
Добре, що залишились фото з татом: історія родини загиблого захисника
У Києві лунають вибухи під час масованої атаки дронами
Штучні гаубиці та Хаймарси: як українські вмільці водять ворога за носа
У Києві лунають вибухи під час масованої атаки дронами
Виживають кожну хвилину: правозахисниця розповіла, що переживають жінки у полоні та як їм допомогти
психолог
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь