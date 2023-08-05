ПровереноЮлия Захарченко, редактор ленты
В Хмельницкой области раздаются взрывы: Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе
В Хмельницкой области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги на всей территории Украины.
В областной военной администрации подтвердили информацию о взрывах в Хмельницкой области. В ОВА призывают местных жителей оставаться в укрытиях.
Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной угрозе для всех регионов. Там отмечают, что, предварительно, ракеты направляются на Староконстантинов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 528-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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