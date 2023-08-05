В Хмельницкой области раздаются взрывы: Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе

В Хмельницкой области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги на всей территории Украины.

В областной военной администрации подтвердили информацию о взрывах в Хмельницкой области. В ОВА призывают местных жителей оставаться в укрытиях.

Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной угрозе для всех регионов. Там отмечают, что, предварительно, ракеты направляются на Староконстантинов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 528-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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