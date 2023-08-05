Били по Мотор Сичи и Хмельницкой области: Зеленский о массированной ракетной атаке РФ
В субботу, 5 августа, произошел очередной российский ракетный налет против нашего государства. Оккупанты пытались атаковать Мотор Сич и Хмельницкую область.
Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Кинжалы, Калибры били по Мотор Сичи, по нашей Хмельнитчине. Часть ракет сбита. Спасибо за это нашим воинам противовоздушной обороны, — сказал глава государства.
Зеленский отметил, что сколько бы ни было таких российских атак, все равно они ничего не дадут врагу.
— Все равно мы защитим свободу для Украины, для всех наших людей. И международное право России не удастся подменить террором, или кризисами, или любым запугиванием. Буквально каждая неделя добавляет мировой действительно силы для защиты нормальной жизни, — сказал президент.
Сегодня российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по Украине. В Запорожье, где расположена штаб-квартира компании Мотор Сич, зафиксировано попадание.
Специалисты работают над ликвидацией возгорания, информация о пострадавших не поступала. Последствия разрушений еще устанавливаются.