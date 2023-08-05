Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты поиздевались над украинками
Срочно
Над Киевом уничтожены все более 10 дронов: какие разрушения нанесли обломки
90% мужчин Украины будут воевать — боец ВСУ
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
Как начисляются отпускные 2023 и по какой формуле: объясняет бухгалтер
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Били по Мотор Сичи и Хмельницкой области: Зеленский о массированной ракетной атаке РФ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В субботу, 5 августа, произошел очередной российский ракетный налет против нашего государства. Оккупанты пытались атаковать Мотор Сич и Хмельницкую область.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Кинжалы, Калибры били по Мотор Сичи, по нашей Хмельнитчине. Часть ракет сбита. Спасибо за это нашим воинам противовоздушной обороны, — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что сколько бы ни было таких российских атак, все равно они ничего не дадут врагу.

— Все равно мы защитим свободу для Украины, для всех наших людей. И международное право России не удастся подменить террором, или кризисами, или любым запугиванием. Буквально каждая неделя добавляет мировой действительно силы для защиты нормальной жизни, — сказал президент.

Сегодня российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по Украине. В Запорожье, где расположена штаб-квартира компании Мотор Сич, зафиксировано попадание.

Специалисты работают над ликвидацией возгорания, информация о пострадавших не поступала. Последствия разрушений еще устанавливаются.

Читайте также
Во время массированной ракетной атаки в Киевской области был слышен взрыв
Били по Мотор Сичи и Хмельницкой области: Зеленский о массированной ракетной атаке РФ

Война в Украине, Владимир Зеленский, Ракетные удары России, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ вывела в Черное море еще один ракетоноситель с общим залпом 16 Калибров
пляж, Одеса, Чорне море
Старых форматов в Украине больше не будет: Зеленский анонсировал “чистки” в государственных институтах
Зеленський
Сколько школ Украины имеют укрытия и готовы к очному обучению: ответ Минобразования
Школа - книги, дзвоник
Восстановление Черноморской зерновой инициативы: о чем говорили главы МИД Украины и Турции
Дмитро Кулеба
Вспыхнул пожар: враг нанес ракетный удар по окрестностям Запорожья
Х-555
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Окопы на пляже: туристический сезон в Крыму безвозвратно испорчен
Били по Мотор Сичи и Хмельницкой области: Зеленский о массированной ракетной атаке РФ
Набирали воду из моря и луж: невероятное спасение священника ПЦУ и семьи из Мариуполя
Били по Мотор Сичи и Хмельницкой области: Зеленский о массированной ракетной атаке РФ
С Родины-матери сняли советские символы: скульптура готова к установлению тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: как из разрушенного дома спасались люди
Били по Мотор Сичи и Хмельницкой области: Зеленский о массированной ракетной атаке РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь