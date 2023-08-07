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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Киевщине правоохранители разоблачили международный канал поставки кокаина

кокаїн
Фото: Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора сообщили, что на Киевщине правоохранители разоблачили международный канал поставки кокаина.

По данным следствия, житель Киевской области вместе со своей знакомой продавали оптовые партии кокаина на территории Украины среди доверенного круга лиц. Они наладили канал поставки наркотиков из Чехии.

Мужчина непосредственно выполнял функцию перевозчика и курьера. Он лично ездил за границу за товаром.

Хранили и фасовали для реализации запрещенные вещества в арендованной квартире женщины.

Товар передавали клиентам из рук в руки только за наличные. Такой бизнес приносил около $450 тыс. ежемесячно.

На Киевщине правоохранители разоблачили международный канал поставки кокаина
Фото: Офіс генпрокурора
кокаїн
Фото: Офіс генпрокурора
На Киевщине правоохранители разоблачили международный канал поставки кокаина
Фото: Офіс генпрокурора
На Киевщине правоохранители разоблачили международный канал поставки кокаина
Фото: Офіс генпрокурора
На Киевщине правоохранители разоблачили международный канал поставки кокаина
кокаїн
На Киевщине правоохранители разоблачили международный канал поставки кокаина
На Киевщине правоохранители разоблачили международный канал поставки кокаина

Мужчину задержали с поличным во время сбыта 1 кг кокаина. Во время обысков по месту жительства и в автомобиле изъяты брикеты с кокаином общим весом около 3 кг. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Ориентировочная стоимость изъятого наркотического средства по ценам черного рынка составляет около полумиллиона долларов США.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Решается вопрос о сообщение о подозрении другим лицам, причастным к совершению преступления.

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Источник: Офис генпрокурора
Киевская область, Кокаїн, Наркотики, Офис генпрокурора, Чехия
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