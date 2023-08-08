Присягнув РФ та катував українців: у Херсоні затримали колаборанта

У Херсоні затримали колаборанта, який під час російської окупації міста допомагав проводити масові репресії та катував місцевих мешканців.

Затримання провели співробітники Служби безпеки України.

Зловмисник є мешканцем Херсону. Після вторгнення військ РФ він добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Чоловік підписав “присягу громадянина РФ”, після чого його призначили “молодшим інспектором” у херсонській в’язниці, яку окупанти називали “ізолятор № 1”.

– На цій “посаді” він конвоював викрадених українців до камер окупаційної тюрми, де брав участь у тортурах над потерпілими, – наголосили в СБУ.

Слідство встановило, що зловмисник регулярно погрожував українським бранцям вбивством, бив їх, забирав у них особисті речі, на тривалий час залишав без їжі та води.

Таким чином окупанти намагалися залякати херсонців і зламати дух учасників руху опору.

Після звільнення Херсона колаборант пробував “залягти на дно”, однак це йому не допомогло. У його помешканні пройшли обшуки, під час яких вдалося виявити:

видану рашистами “перепустку”, яка дозволяла проходити блокпости РФ;

“виписку з наказу” про призначення зловмисника на “посаду” у в’язниці;

“довідку” про зарахування до адміністрації катівні;

“присягу” на вірність РФ, яку підписав колаборант, а також заяву на отримання російського громадянства.

Затриманому оголосили підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Слідство проситиме суд відправити його під варту.

За даними МВС України, правоохоронцям вдалося ідентифікувати понад 232 тис. воєнних злочинців РФ, колаборантів та зрадників. Всі ці дані збирають у міжвідомчій інформаційній базі Воєнний злочинець.

Джерело : СБУ

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