Вместо мочи сдал на анализы воду и слюну. Судью Тандыра оставили под стражей до 26 августа

Председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр, который на блокпосту в Киеве сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко, остается под стражей до 26 августа без права внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент Суспильного из судебного зала.

Также выяснилось, что вместо мочи он сдавал на анализы воду и слюну.

Таким образом он пытался сфальсифицировать экспертизу, чтобы медики не смогли доказать состояние его опьянения за рулем в момент сбивания военного.

Напомним, что около полуночи 26 мая глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр за рулем Лексуса совершил наезд на 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на одном из блокпостов в Киеве. Следователи выяснили, что судья ехал со скоростью 100 км/ч. От травм нацгвардеец погиб на месте.

Сразу после ДТП судья Тандыр, который, как отметили в прокуратуре, “имел визуальные клинические признаки опьянения”, отказался от проверки на содержание алкоголя и наркотических веществ.

Кроме того, в Лексусе главы Макаровского районного суда нашли бутылку от алкоголя.

Вечером 26 мая судье объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения) и принудительно отобрали биологические образцы.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Вечером следующего дня Высший совет правосудия поддержал представление прокуратуры и дал согласие на содержание под стражей судьи Алексея Тандыра, разрешив таким образом стороне обвинения просить суд избрать Тандыру меру пресечения.

Через неделю после ДТП, 2 июня, ВСП временно отстранил Тандыра от совершения правосудия.

В суде Тандыр свою вину признавал лишь частично. Утверждал, что якобы не был пьян в момент ДТП и не употреблял алкоголь накануне.

С 23-летним нацгвардейцем, у которого осталась жена и трое детей, простились в Тальном 28 мая.

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