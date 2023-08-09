Замість сечі здав на аналізи воду та слину. Суддю Тандира залишили під вартою до 26 серпня

Голова Макарівського районного суду Олексій Тандир, який на блокпосту в Києві збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, залишається під вартою до 26 серпня без права внесення застави.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із судової зали.

Також з’ясувалося, що замість сечі він здавав на аналізи воду та слину.

Таким чином він намагався сфальсифікувати експертизу, аби медики не змогли довести стан його сп’яніння за кермом у момент ДТП.



Нагадаємо, близько опівночі 26 травня голова Макарівського районного суду Олексій Тандир за кермом Лексуса скоїв наїзд на 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на одному з блокпостів у Києві. Від травм нацгвардієць загинув на місці. Слідчі зʼясували, що суддя їхав зі швидкістю 100 км/год.

Одразу після ДТП суддя Тандир, який, як зауважили в прокуратурі, “мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння”, відмовився від перевірки на вміст алкоголю та наркотичних речовин, а в його автомобілі знайшли пляшку від алкоголю.

Увечері 26 травня судді оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння) та примусово відібрали біологічні зразки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років.

Увечері наступного дня Вища рада правосуддя підтримала подання прокуратури та надала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, дозволивши таким чином стороні обвинувачення просити суд обрати Тандиру запобіжний захід.

За тиждень після ДТП, 2 червня, ВРП тимчасово відсторонила Тандира від здійснення правосуддя.

У суді Тандир свою провину визнавав лише частково. Стверджував, що начебто не був напідпитку в момент ДТП та не вживав алкоголю напередодні.

Із 23-річним нацгвардійцем, у якого залишилась дружина та троє дітей, попрощались у Тальному 28 травня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.