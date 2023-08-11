Групповое изнасилование на Закарпатье: апелляционный суд отменил предыдущий приговор, дело направлено на новое судебное рассмотрение

Закарпатский апелляционный суд пересмотрел приговор Воловецкого районного суда в уголовном производстве в отношении трех несовершеннолетних, которые изнасиловали 14-летнюю девушку, сняли все на видео и распространили среди учеников школы.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

В судебном заседании прокуроры настаивали на отмене приговора суда первой инстанции из-за мягкости назначенного наказания. Трое несовершеннолетних насильников получили условный срок вместо пяти лет тюрьмы. Тогда суд смягчил наказание в связи с отсутствием судимости, хорошими характеристиками и частичным возмещением ущерба потерпевшей.

В апелляционном суде прокуроры требовали удовлетворить в полном объеме гражданский иск о возмещении потерпевшей морального вреда, причиненного уголовным правонарушением.

Заседания по делу проходили в закрытом режиме.

– Суд апелляционной инстанции не поставил точку в этом деле. Постановлением Закарпатского апелляционного суда приговор первой инстанции отменен, а дело направлено на новое судебное разбирательство, – сообщили в Офисе генпрокурора.

По словам адвокатов потерпевшей, такое решение суда не является победой. Потому что дело затянется еще надолго, девушка не сможет получить компенсации от обидчиков. Более того, ей придется снова пережить этот ад — давая показания в суде, и снова вспоминая те страшные события.

— Или это решение в пользу потерпевшей? Мы понимаем, что рассмотрение дела затянется еще на какой-то период, потерпевшая не получит в кратчайшие сроки справедливого возмещения, есть риск повторного ее допроса в суде первой инстанции. Конечно, мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы избежать безобразного допроса ее в суде, чтобы само судебное разбирательство прошло с минимальным участием потерпевшей, а принятое решение соответствовало ее интересам, — сказала адвокат потерпевшей Марта Змысла.

Напомним, 16 марта 2023 года Воловецкий районный суд Закарпатской области вынес приговор в отношении трех несовершеннолетних лиц по факту группового изнасилования несовершеннолетней (ч. 3 ст. 153 УК Украины).

Им было назначено наказание — 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, также на них возложены определенные обязанности. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 450 тыс. грн и взыскал в ее пользу 180 тыс. грн.

Детали преступления

Как выяснили следователи, в августе 2021 года трое подростков пригласили девушку в подвал. Один из них сначала ударил девушку в живот, чтобы избежать ожидаемого сопротивления девушки и запугать ее, после чего другой подросток наклонил несовершеннолетнюю и сжал ее голову между своими ногами. Ребята сняли с девушки одежду и по очереди насиловали ее, снимая все на телефон, а впоследствии видео распространили среди учеников школы.

Бабушка девушки рассказала, что об изнасиловании она узнала от полиции. До этого внучка не рассказывала ей ничего, но стала мрачной и замкнутой, у нее были проблемы со сном. Бабушка написала заявление в полицию.

Ученики утверждали, что после того, как видео распространилось в школе, девушка призналась в том, что произошло.

Пострадавшая объяснила, что была с ребятами в дружеских отношениях и в подвал пришла добровольно, поскольку не знала, что они планируют делать. О происшествии никому не рассказывала, испытывая страх и стыд.

Классные руководители и практический психолог в суде утверждали, что о преступлении узнали, когда в школу пришли правоохранители.

Источник : Офис генпрокурора

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