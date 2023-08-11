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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Групове зґвалтування на Закарпатті: апеляційний суд скасував попередній вирок, справу направлено на новий розгляд

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Фото: Pixabay

Закарпатський апеляційний суд переглянув вирок Воловецького районного суду у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх, які зґвалтували 14-річну дівчину, зняли все на відео та поширили серед учнів школи. 

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.  

У судовому засіданні прокурори наполягали на скасуванні вироку суду першої інстанції через мʼякість призначеного покарання. Троє неповнолітніх гвалтівників отримали умовний термін замість п’яти років тюрми. Тоді суд пом’якшив покарання у вʼязку з відсутністю судимості, хорошими характеристиками та частковим відшкодуванням потерпілій. 

В апеляційному суді прокурори вимагали задовольнити в повному обсязі цивільний позов про відшкодування потерпілій моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. 

Засідання у справі проходили в закритому режимі. 

– Суд апеляційної інстанції не поставив крапку в цій справі. Ухвалою Закарпатського апеляційного суду вирок першої інстанції скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд, – повідомили в Офісі генпрокурора. 

За словами адвокатів потерпілої, таке рішення суду не є перемогою. Бо справа затягнеться ще надовго, дівчина не зможе отримати компенсацію від кривдників. Ба більше, їй доведеться знову пережити це пекло, даючи покази у суді та знову згадуючи ті страшні події.

– Чи це рішення на користь потерпілої? Ми розуміємо, що розгляд справи затягнеться ще на якийсь період, потерпіла не отримає в найкоротший строк справедливого відшкодування, є ризик повторного її допиту в суді першої інстанції. Звісно, ми зі свого боку будемо робити все можливе, щоби уникнути потворного допиту її в суді, сам судовий розгляд пройшов з мінімальною участю потерпілої, а ухвалене рішення відповідало її інтересам, – сказала адвокат потерпілої Марта Змисла.

Нагадаємо, 16 березня 2023 Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом групового зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 153 КК України). 

Їм було призначено покарання – 5 років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки й покладено певні обовʼязки. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої на суму 450 тис. грн і стягнув на її користь 180 тис. грн.

Деталі злочину

Як з’ясували слідчі, в серпні 2021 року троє підлітків запросили дівчину у підвал. Один із них спочатку вдарив дівчину у живіт, щоб уникнути очікуваного опору дівчини та залякати її, після чого інший підліток нахилив неповнолітню та стиснув її голову між своїми ногами. Хлопці зняли з дівчини одяг та по черзі ґвалтували її, знімавши все на телефон, а згодом відео поширили серед учнів школи.

Бабуся дівчини розповіла, що про зґвалтування вона дізналася від поліції. До цього онука не розповідала їй нічого, втім  стала похмурою і замкнутою, мала проблеми зі сном. Бабуся написала заяву в поліцію.

Учні стверджували, що після того, як відео поширилося у школі, дівчина зізналася про те, що сталося.

Постраждала пояснила, що була з хлопцями у дружніх відносинах і до підвалу прийшла добровільно, оскільки не знала, що вони планують робити. Про подію нікому не розповідала, відчуваючи страх і сором.

Класні керівники та практична психолог у суді стверджували, що про злочин дізналися, коли до школи прийшли правоохоронці.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Апеляційний суд, Закарпаття, Зґвалтування, Офіс генпрокурора, Суд
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