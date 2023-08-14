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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Есть попадание по базе оккупантов: в Юрьевке прогремели взрывы

Вибух
Фото: Depositphotos

В Юрьевке Мариупольского района Донецкой области прогремели взрывы — там есть попадание по базе оккупантов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram сообщил о мощном прилете по оккупантам.

— Юрьевка. Хлопок. Последствия. На данный момент. Попадание в лагерь оккупантов в лагере Волна (Волна), — написал советник.

Он отметил, что ни один местный не пострадал, только в домах повылетали окна.

— Ни один местный не пострадал, если не считать окна пострадавшими, — уточнил он.

Напомним, что днем 13 августа в захваченном Мариуполе Донецкой области горит база российских оккупантов. В результате бавовны 10 оккупантов были выведены из строя, уничтожены три грузовика и казарма. Также повреждены по меньшей мере 5 легковых авто оккупантов.

Война в Украине, Взрыв, Донецкая область, Мариуполь
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