Есть попадание по базе оккупантов: в Юрьевке прогремели взрывы
В Юрьевке Мариупольского района Донецкой области прогремели взрывы — там есть попадание по базе оккупантов.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram сообщил о мощном прилете по оккупантам.
— Юрьевка. Хлопок. Последствия. На данный момент. Попадание в лагерь оккупантов в лагере Волна (Волна), — написал советник.
Он отметил, что ни один местный не пострадал, только в домах повылетали окна.
— Ни один местный не пострадал, если не считать окна пострадавшими, — уточнил он.
Напомним, что днем 13 августа в захваченном Мариуполе Донецкой области горит база российских оккупантов. В результате бавовны 10 оккупантов были выведены из строя, уничтожены три грузовика и казарма. Также повреждены по меньшей мере 5 легковых авто оккупантов.
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