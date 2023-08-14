Є влучання по базі окупантів: в Юр’ївці пролунали вибухи

У Юр’ївці Маріупольського району Донецької області пролунали вибухи – там є влучання по базі окупантів.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram повідомив про потужний приліт по окупантах.

– Юр’ївка. Бавовна. Наслідки. На зараз. Влучання в табір окупантів в таборі Хвиля (Волна), – написав радник.

Він зазначив, що жоден місцевий не постраждав, лише у будинках повилітали вікна.

– Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими, – зазначив він.

Нагадаємо, що удень 13 серпня в поки що захопленому Маріуполі Донецької області горіла база російських окупантів. В результаті бавовни 10 окупантів були виведені зі строю, знищено три вантажівки та казарма. Також пошкоджені щонайменше 5 легкових авто окупантів.

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