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Лилия Стрилец, главный редактор

Взрывы в Днепре: воздушная тревога по всей Украине

Взрывы в Днепре: воздушная тревога по всей Украине

В Днепре под утро 15 августа раздались звуки взрывов. Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Сейчас по всей стране объявлена тревога, а Воздушные Силы ВСУ предупреждали о пуске вражеской ракеты в направлении Днепра.

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Карта аеродромів РФ

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 538-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Смотрите также онлайн-карту воздушных тревог в Украине.

Взрыв, Днепр, ракетний удар
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