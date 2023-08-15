Вибухи у Дніпрі: повітряна тривога по всій Україні

У Дніпрі під ранок 15 серпня пролунали звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Зараз по всій країні оголошено тривогу, а Повітряні Сили ЗСУ попереджали про пуск ворожої ракети у напрямку Дніпра.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 538-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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