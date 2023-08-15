Вибухи у Дніпрі: повітряна тривога по всій Україні
У Дніпрі під ранок 15 серпня пролунали звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Зараз по всій країні оголошено тривогу, а Повітряні Сили ЗСУ попереджали про пуск ворожої ракети у напрямку Дніпра.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 538-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова