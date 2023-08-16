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Анастасия Кожушко, редактор ленты

СБУ задержала предателя, который хотел вступить в ряды ВСУ, чтобы сливать врагу позиции на передовой

спецпризначенці СБУ
Фото: СБУ

На Киевщине военная контрразведка Службы безопасности и ГБР задержали российского крота, который хотел устроиться в ряды десантников ВСУ, чтобы сливать их позиции на передовой.

Как сообщают следователи, по указанию агрессора мужчина должен был узнать о местах базирования тренировочных центров украинских десантников и ориентировочное количество личного состава, который проходит обучение на полигонах.

В дальнейшем фигурант планировал отбыть в один из фронтовых районов, чтобы сливать оккупантам геолокации боевых позиций и перемещения десантно-штурмовых подразделений ВСУ на передовой.

– Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на этапе оформления на военную службу в Силы обороны, – сообщили в Службе безопасности.

Злоумышленником оказался житель Херсона, который на период оккупации города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

За это его назначили “старшим инструктором-кинологом отдела охраны” в составе оккупационной “Голопристанской исправительной колонии”.

На этой должности коллаборационист занимался подготовкой отрядов, которые конвоировали похищенных местных жителей в камеры российской тюрьмы.

По имеющимся данным, именно тогда он попал в поле зрения российских спецслужб, которые привлекли его к негласному сотрудничеству. После освобождения Херсона вражеский соратник получил задание от оккупантов залечь на дно, а впоследствии – переехать в Киевскую область.

СБУ задержала предателя, который хотел вступить в ряды ВСУ, чтобы сливать врагу позиции на передовой
Фото: СБУ
СБУ задержала предателя, который хотел вступить в ряды ВСУ, чтобы сливать врагу позиции на передовой
Фото: СБУ
СБУ задержала предателя, который хотел вступить в ряды ВСУ, чтобы сливать врагу позиции на передовой
Фото: СБУ
СБУ задержала предателя, который хотел вступить в ряды ВСУ, чтобы сливать врагу позиции на передовой
СБУ задержала предателя, который хотел вступить в ряды ВСУ, чтобы сливать врагу позиции на передовой
СБУ задержала предателя, который хотел вступить в ряды ВСУ, чтобы сливать врагу позиции на передовой

На территории столичного региона он должен был обратиться в местный военкомат, чтобы мобилизоваться в ряды ВСУ и там начинать выполнение вражеских задач. Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (Коллаборационная деятельность).

Сейчас он под стражей. Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

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Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, ГБР, Російська агресія, СБУ
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