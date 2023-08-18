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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Окна в квартирах затряслись: в Севастополе раздались взрывы

Окна в квартирах затряслись: в Севастополе раздались взрывы
Фото: Depositphotos

В Севастополе в оккупированном Крыму прозвучали взрывы.

Об этом сообщают местные паблики, официальной информации пока нет.

Поговаривают, что громко в Гагаринском, Балаклавском районах Крыма.

Жители пишут, что от взрыва в квартирах затряслись окна.

Напомним, что 10 августа в российском оборонном ведомстве сообщили, что оккупационная противовоздушная оборона поразила два БпЛА вблизи Севастополя. Еще девять якобы после подавления радиоэлектронной борьбы упали в акватории Черного моря.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 541-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Крым, Севастополь
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