Окна в квартирах затряслись: в Севастополе раздались взрывы
В Севастополе в оккупированном Крыму прозвучали взрывы.
Об этом сообщают местные паблики, официальной информации пока нет.
Поговаривают, что громко в Гагаринском, Балаклавском районах Крыма.
Жители пишут, что от взрыва в квартирах затряслись окна.
Напомним, что 10 августа в российском оборонном ведомстве сообщили, что оккупационная противовоздушная оборона поразила два БпЛА вблизи Севастополя. Еще девять якобы после подавления радиоэлектронной борьбы упали в акватории Черного моря.
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