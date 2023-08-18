Вікна у квартирах затряслися: у Севастополі пролунали вибухи
У Севастополі в окупованому Криму пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві пабліки, офіційної інформації поки що немає.
Подейкують, що гучно у Гагарінському, Балаклавському районах.
Мешканці пишуть, що від вибуху у квартирах затряслися вікна.
Нагадаємо, що уночі 10 серпня у російському оборонному відомстві повідомляли, що окупаційна протиповітряна оборона уразила два БпЛА поблизу Севастополя. Ще дев’ять буцімто після придушення засобами радіоелектронної боротьби впали в акваторії Чорного моря.
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