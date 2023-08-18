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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вікна у квартирах затряслися: у Севастополі пролунали вибухи

Вікна у квартирах затряслися: у Севастополі пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

У Севастополі в окупованому Криму пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабліки, офіційної інформації поки що немає.

Подейкують, що гучно у Гагарінському, Балаклавському районах.

Мешканці пишуть, що від вибуху у квартирах затряслися вікна.

Нагадаємо, що уночі 10 серпня у російському оборонному відомстві повідомляли, що окупаційна протиповітряна оборона уразила два БпЛА поблизу Севастополя. Ще дев’ять буцімто після придушення засобами радіоелектронної боротьби впали в акваторії Чорного моря.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 541-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Крим, Севастополь
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