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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Працівника військкомату на Вінниччині затримали на $2 тис. хабаря

Працівника військкомату на Вінниччині затримали на хабарі
Фото: Офіс генпрокурора

Командира відділення одного з відділів Вінницького районного військкомату затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі $2 тис.

Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає ув’язнення до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

За даними слідчих, головний сержант за ці кошти передав військовозобов’язаним 70 офіційних, але незаповнених, бланків повісток із підписом комісара та гербовою печаткою.

Він також роз’яснив їм, як правильно заповнити документи, щоб потім незаконно використовувати на території Вінницької області, зокрема на блокпостах.

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– Протиправні дії сержанта, у разі використання незаповнених бланків повісток, надали б можливість близько 70 військовозобов’язаним підтвердити нібито отримання викликів до ТЦК та СП і ухилитися від проходження військової служби за мобілізацією, – кажуть в Офісі генпрокурора.

Підозрюваному вже обрано запобіжний захід.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував звільнення усіх обласних військкомів та призначення замість них офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Це рішення стало наслідком перевірки працівників ТЦК та СП на доброчесність. ДБР уже розслідує більше 100 справ щодо зловживань посадовцями військкоматів.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Вінницька область, Вінниця, Воєнний стан, затримання хабарника, Корупція, мобілізація, Офіс генпрокурора, Хабар
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