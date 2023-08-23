Громко в Сумах: жители сообщают о взрыве

В Сумах днем 23 августа местные жители сообщают, что в городе прогремел взрыв.

Об этом пишут СМИ, пока официальной информации нет. Мы следим за ситуацией.

Кроме того, Воздушные Силы ВСУ предупреждают, что в Сумской области есть угроза применения ударных БпЛА.

Напомним, что в среду, 23 августа, российские войска нанесли удар по городу Ромны Сумской области, в результате чего были убиты по меньшей мере двое педагогов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 546-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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