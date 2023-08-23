Громко в Сумах: жители сообщают о взрыве
В Сумах днем 23 августа местные жители сообщают, что в городе прогремел взрыв.
Об этом пишут СМИ, пока официальной информации нет. Мы следим за ситуацией.
Кроме того, Воздушные Силы ВСУ предупреждают, что в Сумской области есть угроза применения ударных БпЛА.
Напомним, что в среду, 23 августа, российские войска нанесли удар по городу Ромны Сумской области, в результате чего были убиты по меньшей мере двое педагогов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 546-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш