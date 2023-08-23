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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Гучно у Сумах: мешканці повідомляють про вибух

Вибух
Фото: Depositphotos

У Сумах вдень 23 серпня місцеві жителі повідомляють, що у місті пролунав вибух.

Про це пишуть ЗМІ, наразі офіційної інформації немає. Стежимо за ситуацією.

Крім того, Повітряні Сили ЗС України попереджають, що у Сумській області є загроза застосування ударних БпЛА.

Нагадаємо, що у середу, 23 серпня, російські війська завдали удару по місту Ромни на Сумщині, внаслідок чого було вбито щонайменше 2 освітян.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 546-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Російська агресія, Суми, Сумська область
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