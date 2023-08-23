Гучно у Сумах: мешканці повідомляють про вибух
У Сумах вдень 23 серпня місцеві жителі повідомляють, що у місті пролунав вибух.
Про це пишуть ЗМІ, наразі офіційної інформації немає. Стежимо за ситуацією.
Крім того, Повітряні Сили ЗС України попереджають, що у Сумській області є загроза застосування ударних БпЛА.
Нагадаємо, що у середу, 23 серпня, російські війська завдали удару по місту Ромни на Сумщині, внаслідок чого було вбито щонайменше 2 освітян.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 546-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш