Гучно у Сумах: мешканці повідомляють про вибух

У Сумах вдень 23 серпня місцеві жителі повідомляють, що у місті пролунав вибух.

Про це пишуть ЗМІ, наразі офіційної інформації немає. Стежимо за ситуацією.

Крім того, Повітряні Сили ЗС України попереджають, що у Сумській області є загроза застосування ударних БпЛА.

Нагадаємо, що у середу, 23 серпня, російські війська завдали удару по місту Ромни на Сумщині, внаслідок чого було вбито щонайменше 2 освітян.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 546-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.