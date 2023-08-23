Россияне уничтожили школу и убили двух педагогов в Ромнах Сумской области — МВД
В среду, 23 августа, российские войска нанесли удар по городу Ромны Сумской области.
Оккупанты уничтожили школу и убили по меньшей мере 2 педагогов. Их тела деблокировали спасатели ГСЧС. Еще 3 человека получили ранения.
Об этом в Telegram сообщил глава МВД Игорь Клименко.
— Есть информация, что под завалами находятся еще 2 работников заведения. Поисково-спасательная операция продолжается, — говорится в сообщении.
Как проинформировали в Сумской ОВА, россияне атаковали учебное заведение в Ромнах беспилотником типа Shahed. Это произошло около 10:15.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 546 сутки.
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