Россияне уничтожили школу и убили двух педагогов в Ромнах Сумской области — МВД

В среду, 23 августа, российские войска нанесли удар по городу Ромны Сумской области.

Оккупанты уничтожили школу и убили по меньшей мере 2 педагогов. Их тела деблокировали спасатели ГСЧС. Еще 3 человека получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава МВД Игорь Клименко.

— Есть информация, что под завалами находятся еще 2 работников заведения. Поисково-спасательная операция продолжается, — говорится в сообщении.

Как проинформировали в Сумской ОВА, россияне атаковали учебное заведение в Ромнах беспилотником типа Shahed. Это произошло около 10:15.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 546 сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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