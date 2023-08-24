Вероятно, удар по командному пункту РФ: в Токмаке прогремели взрывы

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы. После одного из ударов начался пожар.

Об этом в своем Telegram-канале 24 августа сообщил городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

— Горячо в в.о. Токмаке. Горячие поздравления оккупантам переданы, — написал он.

Также Федоров обнародовал видео последствий удара, где можно увидеть большой столб дыма, а также слышны новые взрывы, из-за которых оператор падает с камерой на землю.

По неподтвержденной пока информации, был осуществлен удар по командному пункту и местам размещения техники россиян из 58-й общевойсковой армии.

Примечательно, что Токмак является важным логистическим населенным пунктом на пути к Мелитополю и Бердянску, а также дальнейшему освобождению всего Юга Украины. Через Токмак пролегает несколько дорог, в том числе и дорога, которая идет из населенного пункта Работино, который был освобожден Силами обороны Украины накануне.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что российские оккупанты продолжают активно заниматься мародерством и издеваться над мирным населением. В частности, вражеское подразделение из Бурятии проводят проверки у местных жителей на наличие документов на право проживания в собственных домах.

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