Вероятно, удар по командному пункту РФ: в Токмаке прогремели взрывы
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы. После одного из ударов начался пожар.
Об этом в своем Telegram-канале 24 августа сообщил городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.
— Горячо в в.о. Токмаке. Горячие поздравления оккупантам переданы, — написал он.
Также Федоров обнародовал видео последствий удара, где можно увидеть большой столб дыма, а также слышны новые взрывы, из-за которых оператор падает с камерой на землю.
По неподтвержденной пока информации, был осуществлен удар по командному пункту и местам размещения техники россиян из 58-й общевойсковой армии.
Примечательно, что Токмак является важным логистическим населенным пунктом на пути к Мелитополю и Бердянску, а также дальнейшему освобождению всего Юга Украины. Через Токмак пролегает несколько дорог, в том числе и дорога, которая идет из населенного пункта Работино, который был освобожден Силами обороны Украины накануне.
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