На Львівщині заступник командира частини змушував солдатів будувати йому віллу

У Львівській області солдати замість виконання обов’язків з оборони та захисту країни будували маєток для командира однієї з військових частин.

Працівники ДБР викрили офіцера на системних зловживаннях службовим становищем.

За даними слідства, семеро бійців за вказівкою посадовця з середини липня працювали на будівництві його двоповерхової вілли.

Також заступник командира частини відкрив на території військового містечка підпільний магазин, яким керувала його дружина.

Наразі відомо, що там військовим продавали продукти, які держава офіційно виділяла для їхнього забезпечення.

Вдома у командира провели обшуки, вилучивши документацію та велику суму грошей у різній валюті.

Йому оголошено підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 5 ст. 426-1 ККУ). У разі доведення провини, посадовцю загрожує до 12 років в’язниці.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нещодавно слідчі ДБР оголосили підозру заступнику командира батальйону однієї з військових частин Одеської області, який майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Джерело : ДБР

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