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Юлия Захарченко, редактор ленты

Херсон оказался под обстрелом РФ: есть раненые

Херсон оказался под обстрелом РФ: есть раненые
Фото: Нацполиция

Российские войска в течение дня обстреливали центр города Херсона. В результате вражеской атаки там есть пострадавшие люди.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, травмирована 41-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу с контузией и ранениями ноги.

В ОВА уточнили, что еще одна пострадавшая — 70-летняя женщина, которая получила незначительные повреждения. Медики на месте оказали ей необходимую помощь.

В Херсонской областной прокуратуре добавили, что в ночь с 25 на 26 августа российские войска обстреляли из артиллерии село Ольговка Бериславского района. Там в результате атаки погибла местная жительница.

По данным прокуратуры, в населенном пункте повреждены частные дома. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Источник: Херсонская ОВА, Херсонская областная прокуратура

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