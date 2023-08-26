Херсон оказался под обстрелом РФ: есть раненые
Российские войска в течение дня обстреливали центр города Херсона. В результате вражеской атаки там есть пострадавшие люди.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, травмирована 41-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу с контузией и ранениями ноги.
В ОВА уточнили, что еще одна пострадавшая — 70-летняя женщина, которая получила незначительные повреждения. Медики на месте оказали ей необходимую помощь.
В Херсонской областной прокуратуре добавили, что в ночь с 25 на 26 августа российские войска обстреляли из артиллерии село Ольговка Бериславского района. Там в результате атаки погибла местная жительница.
По данным прокуратуры, в населенном пункте повреждены частные дома. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Источник: Херсонская ОВА, Херсонская областная прокуратура