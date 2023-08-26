Херсон опинився під обстрілом РФ: є поранені
Російські війська протягом дня обстрілювали середмістя Херсону. Внаслідок ворожої атаки там є постраждалі люди.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, травмована 41-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні з контузією та пораненнями ноги.
В ОВА уточнили, що ще одна постраждала – 70-річна жінка, яка дістала незначні ушкодження. Медики на місці надали їй необхідну допомогу.
У Херсонській обласній прокуратурі додали, що у ніч з 25 на 26 серпня російські війська обстріляли з артилерії село Ольгівка Бериславського району. Там внаслідок атаки загинула місцева жителька.
За даними прокуратури, у населеному пункті пошкоджено приватні будинки. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Джерело: Херсонська ОВА, Херсонська обласна прокуратура