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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Херсон опинився під обстрілом РФ: є поранені

Херсон опинився під обстрілом РФ: є поранені
Фото: Нацполіція

Російські війська протягом дня обстрілювали середмістя Херсону. Внаслідок ворожої атаки там є постраждалі люди.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, травмована 41-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні з контузією та пораненнями ноги.

В ОВА уточнили, що ще одна постраждала – 70-річна жінка, яка дістала незначні ушкодження. Медики на місці надали їй необхідну допомогу.

У Херсонській обласній прокуратурі додали, що у ніч з 25 на 26 серпня російські війська обстріляли з артилерії село Ольгівка Бериславського району. Там внаслідок атаки загинула місцева жителька.

За даними прокуратури, у населеному пункті пошкоджено приватні будинки. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Джерело: Херсонська ОВА, Херсонська обласна прокуратура

Війна в Україні, Новини Херсону, Україна-Росія, Херсон, Херсонська область, Херсонщина
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