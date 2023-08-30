В Крыму оккупанты запретили маломерным судам выходить в море — ЦНС

Россияне пытаются усилить меры безопасности в акватории Феодосийского залива, что во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

— В частности, оккупанты ввели запрет на выход в море на расстояние более одного километра от порта Феодосии владельцам маломерных судов и капитанам соответствующих судов, — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что таким образом РФ отреагировала на успешные поражения российских объектов в регионе.

Утром 30 августа в двух районах временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Громко было в Джанкойском и Красноперекопском районах.

29 августа в Крыму также раздавался взрыв. Сообщалось о прилете в Еленовке.

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