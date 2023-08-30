В Крыму оккупанты запретили маломерным судам выходить в море — ЦНС
Россияне пытаются усилить меры безопасности в акватории Феодосийского залива, что во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
— В частности, оккупанты ввели запрет на выход в море на расстояние более одного километра от порта Феодосии владельцам маломерных судов и капитанам соответствующих судов, — говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что таким образом РФ отреагировала на успешные поражения российских объектов в регионе.
Утром 30 августа в двух районах временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Громко было в Джанкойском и Красноперекопском районах.
29 августа в Крыму также раздавался взрыв. Сообщалось о прилете в Еленовке.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев