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Изнасиловали девушку во время оккупации Харьковской области: в суд направили обвинительный акт против трех военных РФ

Изнасиловали девушку во время оккупации Харьковской области: в суд направили обвинительный акт против трех военных РФ
Фото: Pexels

В Харьковской области направили в суд обвинительный акт против трех российских военнослужащих, которые изнасиловали девушку весной прошлого года во время оккупации одного из населенных пунктов.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. По данным правоохранителей, к преступлению причастны 43-летний полковник, командир 99 самоходного артиллерийского полка 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ и двое его подчиненных.

Среди них — 20-летний рядовой, который был водителем, а также 24-летний младший сержант, командир отделения командно-боевой машины.

Изнасиловали девушку во время оккупации Харьковской области: в суд направили обвинительный акт против трех военных РФ

Фото: Харьковская областная прокуратура

Во время оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области весной прошлого года российские военные изнасиловали молодую девушку. Оккупанты пришли в дом, где она проживала с семьей.

Военные РФ приказали родственникам девушки оставаться дома, а ее саму силой посадили в БТР и повезли в дом, где их ожидал 43-летний командир. Там оккупанты по очереди насиловали украинку. При этом российский командир сказал подчиненным, что он сделает это первым.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт против трех российских военных по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Их будут судить заочно в Дзержинском районном суде Харькова.

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Источник: Харьковская областная прокуратура

Война в Украине, Изнасилование, Прокуратура, Харьковская область
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Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.

Андрей Почтев
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