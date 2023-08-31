Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: до суду направили обвинувальний акт проти трьох військових РФ

Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: до суду направили обвинувальний акт проти трьох військових РФ
Фото: Pexels

У Харківській області скерували до суду обвинувальний акт проти трьох російських військовослужбовців, які зґвалтували дівчину навесні минулого року під час окупації одного з населених пунктів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За даними правоохоронців, до злочину причетні 43-річний полковник, командир 99 самохідного артилерійського полку 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ та двоє його підлеглих.

Серед них – 20-річний рядовий, який був водієм, а також 24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.

Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: до суду направили обвинувальний акт проти трьох військових РФ

Фото: Харківська обласна прокуратура

Під час окупації одного з населених пунктів Харківської області навесні минулого року російські військові зґвалтували молоду дівчину. Окупанти прийшли до будинку, де вона проживала з родиною.

Військові РФ наказали родичам дівчини залишатися вдома, а її саму силоміць посадили до БТР та повезли до будинку, де їх очікував 43-річний командир. Там окупанти по черзі ґвалтували українку. Водночас російський командир сказав підлеглим, що він зробить це першим.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти трьох російських військових за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Їх судитимуть заочно у Дзержинському районному суді Харкова.

Читайте також
Ґвалтували, погрожували відрізати статеві органи: міжнародний звіт про тортури окупантів у Херсоні
Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: до суду направили обвинувальний акт проти трьох військових РФ

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Війна в Україні, Зґвалтування, Прокуратура, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ушкоджено поверхню біля крил: супутникові знімки після атаки дронів на аеродром у Пскові
Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: до суду направили обвинувальний акт проти трьох військових РФ
Мільярди у військовий гаманець Путіна: ЄС хоче закупити рекордні обсяги скрапленого газу в РФ
Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: до суду направили обвинувальний акт проти трьох військових РФ
Вибухи у Криму і контрнаступ на Запорізькому напрямку: 554-й день війни
Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: до суду направили обвинувальний акт проти трьох військових РФ
Німеччина передала Україні танки Leopard і радіолокаційну систему TRML-4D
Leopard
Росія та КНДР ведуть переговори про угоди з поставок зброї – розвідка США
Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: до суду направили обвинувальний акт проти трьох військових РФ
Ігри
Відео
Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну

Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.

Андрій Почтєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.08.2023)
Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: до суду направили обвинувальний акт проти трьох військових РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.08.2023)
Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: до суду направили обвинувальний акт проти трьох військових РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.08.2023)
Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: до суду направили обвинувальний акт проти трьох військових РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.08.2023)
Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: до суду направили обвинувальний акт проти трьох військових РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь