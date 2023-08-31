Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: до суду направили обвинувальний акт проти трьох військових РФ

У Харківській області скерували до суду обвинувальний акт проти трьох російських військовослужбовців, які зґвалтували дівчину навесні минулого року під час окупації одного з населених пунктів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За даними правоохоронців, до злочину причетні 43-річний полковник, командир 99 самохідного артилерійського полку 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ та двоє його підлеглих.

Серед них – 20-річний рядовий, який був водієм, а також 24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.

Під час окупації одного з населених пунктів Харківської області навесні минулого року російські військові зґвалтували молоду дівчину. Окупанти прийшли до будинку, де вона проживала з родиною.

Військові РФ наказали родичам дівчини залишатися вдома, а її саму силоміць посадили до БТР та повезли до будинку, де їх очікував 43-річний командир. Там окупанти по черзі ґвалтували українку. Водночас російський командир сказав підлеглим, що він зробить це першим.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти трьох російських військових за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Їх судитимуть заочно у Дзержинському районному суді Харкова.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

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