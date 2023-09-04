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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Брянской области беспилотники атаковали Клинцовскую ТЭЦ

В Брянской области беспилотники атаковали Клинцовскую ТЭЦ
Фото: Факти ICTV

В Брянской области Российской Федерации неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали Клинцовскую теплоэлектроцентраль.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на местных властей. По словам представителей власти, якобы пострадавших и разрушений нет.

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Электростанция, Росія
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