В Брянской области беспилотники атаковали Клинцовскую ТЭЦ
В Брянской области Российской Федерации неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали Клинцовскую теплоэлектроцентраль.
Об этом сообщают российские издания со ссылкой на местных властей. По словам представителей власти, якобы пострадавших и разрушений нет.
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Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная