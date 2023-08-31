Брянскую область РФ атакуют дроны: БпЛА упал на отель управления делами правительства
Утром 31 августа Брянскую область РФ снова атаковали беспилотники.
Следует заметить, что в Минобороны России уже отчитались об отражении атаки.
БпЛА якобы уничтожила противовоздушная оборона над территорией области.
Между тем, по данным росСМИ, дронов в небе было пять, и один из них упал на гостиницу управления делами правительства области, всего в сотне метров от здания региональной администрации.
Чтобы избежать жертв, власти города якобы перекрыли центр Брянска и эвакуируют людей в укрытия.
Информация о пострадавших уточняется.
По свидетельствам очевидцев, противовоздушной обороне, которая утром 31 августа работала над центром города и над аэродромом, якобы удалось уничтожить по меньшей мере три дрона.
Вечером 30 августа в Минобороны РФ сообщали о сбитии двух беспилотников.
Напомним, что утром 31 августа один БпЛА был якобы ликвидирован в Воскресенском районе под Москвой.
Пока дрон якобы уничтожала ПВО, сразу в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево – задержали около шести десятков рейсов.
Фото: Shot
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