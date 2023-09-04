У Брянській області безпілотники атакували Клинцовську ТЕЦ
У Брянській області Російської Федерації невідомі безпілотні літальні апарати атакували Клинцовську теплоелектроцентраль.
Про це повідомляють російські видання з посиланням на місцеву владу. За словами представників влади, нібито постраждалих і руйнувань немає.
Клинцовська ТЕЦ – газопоршнева теплоелектроцентраль у місті Клинці Брянської області. Відомо, що вона є основним джерелом теплопостачання міста.
ТЕЦ опалює житлові та соціальні об’єкти, багато виробничих підприємств, зокрема, автокрановий завод, залізобетонні вироби (ЗБВ), оздоблювальну фабрику, шкірзавод Лайка-Клинці.
Тривалий час як паливо на ТЕЦ використовували торф, який підвозили вузькоколійною залізницею, використовуваною як транспортний і пасажирський засіб.
Потім ТЕЦ перейшла на природний газ, який у структурі використовуваного палива зараз становить орієнтовно 98,4% (1,6% – мазут).
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