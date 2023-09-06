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Татьяна Забожко, редактор ленты

Все вражеские цели, направлявшиеся в Киев, уничтожены – КГВА

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Утром 6 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели, направлявшиеся в Киев.

Обновлено в 06:58. Россияне прибегли к комбинированной атаке, отмечает начальник городской военной администрации Сергей Попко.

По предварительной информации, из района Саратовской области самолеты стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

И одновременно в сторону Киева полетели ракеты другого типа, вероятно, баллистического.

Информации о жертвах и разрушениях в Киеве в данный момент нет.

Напомним, что ориентировочно за десять минут до шести утра главы городской и областной военных администраций, а также мэр столицы Виталий Кличко подтвердили работу противовоздушной обороны в Киеве и на подступах к столице.

Об угрозе обстрела крылатыми ракетами из самолетов Ту-95МС в Воздушных силах ВСУ предупредили в 04:23.

Затем выпущенные россиянами боеприпасы долго маневрировали.

Так, о повышенной опасности еще в 05:12 предупреждал глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

В частности, в Воздушных силах ВСУ настоятельно рекомендовали перейти в укрытия людям в Умани.

Далее ракеты направились в сторону Винницкой и Житомирской областей.

А затем мониторинговые каналы начали предупреждать об угрозе жителей столицы и области.

Взрыв, Київ, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар
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