Все вражеские цели, направлявшиеся в Киев, уничтожены – КГВА
Утром 6 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели, направлявшиеся в Киев.
Обновлено в 06:58. Россияне прибегли к комбинированной атаке, отмечает начальник городской военной администрации Сергей Попко.
По предварительной информации, из района Саратовской области самолеты стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.
И одновременно в сторону Киева полетели ракеты другого типа, вероятно, баллистического.
Информации о жертвах и разрушениях в Киеве в данный момент нет.
Напомним, что ориентировочно за десять минут до шести утра главы городской и областной военных администраций, а также мэр столицы Виталий Кличко подтвердили работу противовоздушной обороны в Киеве и на подступах к столице.
Об угрозе обстрела крылатыми ракетами из самолетов Ту-95МС в Воздушных силах ВСУ предупредили в 04:23.
Затем выпущенные россиянами боеприпасы долго маневрировали.
Так, о повышенной опасности еще в 05:12 предупреждал глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
В частности, в Воздушных силах ВСУ настоятельно рекомендовали перейти в укрытия людям в Умани.
Далее ракеты направились в сторону Винницкой и Житомирской областей.
А затем мониторинговые каналы начали предупреждать об угрозе жителей столицы и области.
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