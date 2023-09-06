Усі ворожі цілі, що прямували до Києва, знищено – КМВА

Уранці 6 вересня сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі, що прямували до Києва.

Оновлено о 06:58. Росіяни вдалися до комбінованої атаки, зазначає начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

За попередньою інформацією, із району Саратовської області літаки стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.

Й одночасно в бік Києва полетіли ракети іншого типу, імовірно, балістичного.

Інформації про жертв та руйнувань в Києві наразі немає.

Тим часом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що уламки збитої ворожої ракети спричинили займання на території торговельного підприємства в Київській області.

Пожежу оперативно ліквідували.

Нагадаємо, що орієнтовно за десять хвилин до шостої ранку очільники міської та обласної військових адміністрацій, а також мер столиці Віталій Кличко підтвердили роботу протиповітряної оборони в Києві та на підступах до столиці.

Про загрозу обстрілу крилатими ракетами із літаків Ту-95МС у Повітряних силах ЗСУ попередили о 04:23.

Потім випущені росіянами боєприпаси довго маневрували.

Так, про підвищену небезпеку ще о 05:12 попереджав очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ настійливо рекомендували перейти до укриттів людям в Умані.

Далі ракети попрямували в напрямку Вінницької та Житомирської областей.

А потім моніторингові канали почали попереджати про загрозу для жителів столиці та області.

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