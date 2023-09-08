Предварительные данные: Игнат рассказал, какой ракетой враг ударил по Кривому Рогу
По предварительным данным, утром 8 сентября войска РФ могли ударить по Кривому Рогу ракетой Искандер-К.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.
Он объяснил, что агрессор обычно наносит удары по прифронтовым территориям, к которым можно отнести и Кривой Рог, с небольших расстояний. Именно поэтому не всегда вовремя раздается сигнал воздушной тревоги.
– Предварительные результаты – это мог быть Искандер-К по Кривому Рогу, – отметил Игнат.
Что касается обстрелов северных и восточных областей Украины, враг мог применить реактивную артиллерию – реактивные системы залпового огня.
Однако окончательно тип вооружения и ракет должны установить специалисты.
– Окончательно могут сказать специалисты, работающие на месте, где будут найдены обломки, фрагменты ракет: двигатель, другие элементы, по которым можно идентифицировать тип боеприпаса, – заявил Игнат.
Он уточнил, что враг может применять для ударов по прифронтовым территориям как баллистическое вооружение, так и С-300, РСЗО или крылатые ракеты Искандер с маркировкой К, которые могут запускаться со сравнительно небольших расстояний.
Искандер-К – это вариант крылатых ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля Искандер. Дальность стрельбы может достигать 500 км, а масса боевой части ракеты – 480 кг. Высота полета Искандер-К – около 7 м при выходе на цель. Ракета способна автоматически огибать рельеф местности.
Последствия удара по Кривому Рогу
Согласно последним данным, в результате утреннего обстрела Кривого Рога получили травмы и ранения 73 человека, из них 35 – в больнице. Состояние троих мужчин медики оценивают как тяжелое.
В результате удара повреждены административные здания, одно из которых принадлежит полиции. Погиб полицейский. Еще троих правоохранителей из-под завалов достали спасатели.
Всего в Кривом Роге повреждены 62 многоквартирных дома и 7 частных домов, а также более полусотни автомобилей.
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