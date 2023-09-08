Попередні дані: Ігнат розповів, якою ракетою ворог вдарив по Кривому Рогу
За попередніми даними, зранку 8 вересня війська РФ могли вдарити по Кривому Рогу ракетою Іскандер-К.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.
Він пояснив, що агресор зазвичай завдає ударів по прифронтових територіях, до яких можна віднести і Кривий Ріг, із невеликих відстаней. Саме тому не завжди вчасно лунає сигнал повітряної тривоги.
– Попередні результати – це міг бути Іскандер-К по Кривому Рогу, – зазначив Ігнат.
Що стосується обстрілів північних та східних областей України, там ворог міг застосувати реактивну артилерію – реактивні системи залпового вогню.
Однак остаточно тип озброєння та ракет мають встановити фахівці.
– Остаточно можуть сказати фахівці, які працюють на місці, де будуть знайдені уламки, фрагменти ракет: двигун, інші елементи, за якими можна ідентифікувати тип боєприпасу, – заявив Ігнат.
Він уточнив, що ворог може застосовувати для ударів по прифронтових територіях як балістичне озброєння, так і С-300, РСЗВ або ж крилаті ракети Іскандер з маркуванням К, які можуть запускатися з порівняно невеликих відстаней.
Іскандер-К – це варіант крилатих ракет до оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля Іскандер. Дальність стрільби може сягати 500 км, а маса бойової частини ракети – 480 кг. Висота польоту Іскандер-К – близько 7 м при виході на ціль. Ракета здатна автоматично огинати рельєф місцевості.
Наслідки удару по Кривому Рогу
Згідно з останніми даними, внаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу зазнали травм і поранень 73 людини, з них 35 – у лікарні. Стан трьох чоловіків медики оцінюють як важкий.
Внаслідок удару пошкоджено адміністративні будівлі, одна з яких належить поліції. Загинув поліцейський. Ще трьох правоохоронців з-під завалів дістали рятувальники.
Загалом у Кривому Розі понівечені 62 багатоквартирні будинки та 7 приватних осель, а також понад пів сотні автомобілів.
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