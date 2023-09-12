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В Энергодаре партизаны и ГУР устроили оккупантам “праздник бавовны”

В Энергодаре партизаны и ГУР устроили оккупантам “праздник бавовны”
Фото: УНИАН

В Энергодаре Запорожской области местное движение сопротивления совместно со спецназовцами ГУР Минобороны помогли оккупантам отметить “День подразделений по вопросам миграции системы МВД РФ”.

Во время праздничного застолья они атаковали, вероятно, дронами, здание по улице Строителей, 22, где украинцам выдают российские паспорта.

По данным украинской разведки, в помещении возник пожар, на место прибыли несколько экипажей скорой помощи.

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В тот же день обезврежен радиокомуникационный пункт связи оккупантов, который находился на техническом этаже 14-этажного здания.

Вскоре взрывы прогремели в двух коттеджах на окраине Энергодара, где жили офицеры оккупационной армии.

Сейчас уточняется количество раненых и погибших оккупантов.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 566-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Армия России, Война в Украине, Взрыв, Енергодар, Запорожская область, партизани, Разведка, Російська агресія
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