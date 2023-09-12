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Валентина Летяк, редакторка стрічки

В Енергодарі партизани та ГУР влаштували окупантам “свято бавовни”

В Енергодарі партизани та ГУР влаштували окупантам “свято бавовни”
Фото: УНІАН

В Енергодарі Запорізької області місцевий рух опору спільно зі спецпризначенцями ГУР Міноборони допомогли окупантам відзначити “День підрозділів з питань міграції системи МВС РФ”.

Під час святкового застілля вони атакували, ймовірно, дронами, будівлю по вулиці Будівників, 22, де українцям видають російські паспорти.

За даними української розвідки, в приміщенні виникла пожежа, на місце прибули кілька екіпажів швидкої допомоги.

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Того ж дня знешкоджено радіокомунікаційний пункт зв’язку окупантів, що був розташований на технічному поверсі 14-поверхової будівлі.

Згодом вибухи прогриміли у двох котеджах на околиці Енергодара, де жили офіцери окупаційної армії.

Наразі уточнюється кількість поранених і загиблих окупантів.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 566-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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