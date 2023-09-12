В Енергодарі партизани та ГУР влаштували окупантам “свято бавовни”
В Енергодарі Запорізької області місцевий рух опору спільно зі спецпризначенцями ГУР Міноборони допомогли окупантам відзначити “День підрозділів з питань міграції системи МВС РФ”.
Під час святкового застілля вони атакували, ймовірно, дронами, будівлю по вулиці Будівників, 22, де українцям видають російські паспорти.
За даними української розвідки, в приміщенні виникла пожежа, на місце прибули кілька екіпажів швидкої допомоги.
Того ж дня знешкоджено радіокомунікаційний пункт зв’язку окупантів, що був розташований на технічному поверсі 14-поверхової будівлі.
Згодом вибухи прогриміли у двох котеджах на околиці Енергодара, де жили офіцери окупаційної армії.
Наразі уточнюється кількість поранених і загиблих окупантів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 566-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик