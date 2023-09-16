В оккупированном Токмаке слышали громкие взрывы: что известно
В оккупированном Токмаке Запорожской области местные жители слышали несколько взрывов.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Пока подробностей, что именно и где произошло нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко