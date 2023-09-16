В оккупированном Токмаке слышали громкие взрывы: что известно

В оккупированном Токмаке Запорожской области местные жители слышали несколько взрывов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Пока подробностей, что именно и где произошло нет.

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