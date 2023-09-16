Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
Откусила руку: в Египте акула напала на туристку на пляже
В Ровенской области учитель физкультуры побил ногами школьника
Удар по десантному кораблю и подлодке РФ: что известно
Обнародованы спутниковые снимки последствий атаки ВСУ на субмарину и корабль РФ в Севастополе
Происшествия
Марта Бондаренко, редактор ленты

В оккупированном Токмаке слышали громкие взрывы: что известно

Вибух
Фото: Depositphotos

В оккупированном Токмаке Запорожской области местные жители слышали несколько взрывов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Пока подробностей, что именно и где произошло нет.

Сейчас смотрят
Взрывы в Токмаке 16 сентября 2023 года — что известно о взрывах в Токмаке

deepstatemap

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Токмак
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Войска РФ наносят удары по Харькову: слышны звуки взрывов
вибух
ВСУ вблизи Антоновского моста форсировали Днепр: в ISW рассказали, для чего
дніпро ріка
Несмотря на отсутствие осуждения РФ: в Белом доме назвали “мощной” декларацию G20
Джейк Салліван
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 16.09.2023
DeepStateMap

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (15.09.2023)
В оккупированном Токмаке слышали громкие взрывы: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (15.09.2023)
В оккупированном Токмаке слышали громкие взрывы: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (15.09.2023)
В оккупированном Токмаке слышали громкие взрывы: что известно
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.09.2023)
В оккупированном Токмаке слышали громкие взрывы: что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь