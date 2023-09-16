В окупованому Токмаку чули гучні вибухи: що відомо

В окупованому Токмаку Запорізької області місцеві жителі чули кілька вибухів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Поки що подробиць, що саме і де сталося, немає.

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