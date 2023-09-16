Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
Відкусила руку: в Єгипті акула напала на туристку на пляжі
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
Удар по десантному кораблю та підводному човну РФ: що відомо
Оприлюднено супутникові знімки наслідків атаки ЗСУ на субмарину і корабель РФ у Севастополі
Надзвичайні події
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В окупованому Токмаку чули гучні вибухи: що відомо

Вибух
Фото: Depositphotos

В окупованому Токмаку Запорізької області місцеві жителі чули кілька вибухів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Поки що подробиць, що саме і де сталося, немає.

Зараз дивляться
Вибухи у Токмаку 16 вересня 2023 року – що відомо про вибухи у Токмаку

deepstatemap

Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Токмак
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Остін та Міллі їдуть до Німеччини на 15-й Рамштайн – Пентагон
Рамштайн-12, Ллойд Остін, Марк Міллі
Якщо окупанти не підуть з Криму, їх доведеться “викурити” за допомогою зброї – Данілов
Олексій Данілов
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Війська РФ завдають ударів по Харкову: чути звуки вибухів
вибух
ЗСУ поблизу Антонівського мосту форсували Дніпро: в ISW розповіли, для чого
дніпро ріка

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.09.2023)
В окупованому Токмаку чули гучні вибухи: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.09.2023)
В окупованому Токмаку чули гучні вибухи: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.09.2023)
В окупованому Токмаку чули гучні вибухи: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.09.2023)
В окупованому Токмаку чули гучні вибухи: що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь