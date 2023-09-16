В окупованому Токмаку чули гучні вибухи: що відомо
В окупованому Токмаку Запорізької області місцеві жителі чули кілька вибухів.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Поки що подробиць, що саме і де сталося, немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко