Маскировался под военного ВСУ: в Днепре задержали агента российской ФСБ

Контрразведка СБУ задержала в Днепре агента ФСБ, который собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении на Восточном направлении.

Эта информация нужна была оккупантам для планирования боевых операций и диверсий, направленных на замедление продвижения Сил обороны в районах Угледара и Новоселок.

Перед выходом на так называемое задание злоумышленник переодевался в военную форму украинских защитников и объезжал город, фотографируя объекты.

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Российский агент отслеживал маршруты эшелонов с новейшей военной техникой, вооружением и боеприпасами, а также пытался обнаружить боевые позиции украинской ПВО.

Полученную информацию он передавал куратору из ФСБ через мессенджер в виде текстовых сообщений и медиафайлов. За каждое выполненное задание агент получал денежное вознаграждение. Средства поступали на банковскую карточку с помощью криптовалютных операций.

Схватили российского агента во время выполнения очередного задания вблизи одного из стратегических объектов в Днепре.

В его мобильном телефоне нашли доказательства переписки с ФСБ, а также патроны к автоматическому оружию.

Фигуранту объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Кроме того, его могут обвинить в незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УКУ).

Сейчас задержанный под стражей, ему грозит пожизненное.

Источник : СБУ

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